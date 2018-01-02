В Палестине заявили, что решение Трампа по Иерусалиму равнозначно объявлению войны

Решение американского лидера Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и принятие кнессетом постановления о единой столице равнозначно объявлению войны палестинскому народу. Об этом заявил Набил Абу Рудейна, представитель лидера Палестины Махмуда Аббаса.

«Голосование ясно показывает, что Израиль официально объявил о конце так называемого политического процесса и уже начал применять диктаторскую фактическую политику», — цитирует Рудейну WAFA.

По его словам, решения Трампа и кнессета нелегитимны.

Рудейна подчеркнул, что власти Палестины не позволят осуществиться планам, опасным для будущего региона и мира.

Ранее СМИ сообщили, что парламент Израиля принял поправку к Основному закону об Иерусалиме 1980 года, в котором говорится о неделимости города как израильской столицы.

Согласно ей передача какой-либо части Иерусалима палестинской стороне требует одобрения двух третей кнессета, то есть 80 из 120 депутатов.

6 декабря Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.