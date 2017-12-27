В Иерусалиме железнодорожную станцию рядом со Стеной Плача назовут в честь Трампа

Новую железнодорожную станцию, которую построят рядом со Стеной Плача в Иерусалиме, назовут в честь американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на министра транспорта Исраэля Каца.

«Стена Плача — самое святое место для еврейского народа, и я решил назвать станцию в честь президента Трампа после его исторического и смелого решения признать Иерусалим столицей Израиля», — заявил Кац.

Ранее стало известно, что в Израиле сообщили о переговорах более чем с десятью странами о переносе посольств в Иерусалим.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.