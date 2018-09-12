Представитель Мэй прокомментировала данные о подозреваемых по делу Скрипалей
- РИА Новости
«Полиция и Королевская прокурорская служба идентифицировали этих двух человек как основных подозреваемых, они являются офицерами российской военной разведки, ГРУ, применившими незаконное химическое вещество на территории нашей страны», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что такая позиция имеет поддержку среди международных союзников Великобритании.
«Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, но реакция свелась к запутыванию вопроса и лжи», — добавила она.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль известны России.
По словам главы государства, они являются гражданскими лицами.
В МИД России заявляли, что британская сторона отказалась предоставить какую бы то ни было информацию о «подозреваемых» по инциденту в Солсбери.
При этом в российском посольстве отметили, что не получали дополнительных запросов или материалов от Лондона после объявления имён подозреваемых.
Подробнее — в материале RT.