Представитель Мэй прокомментировала данные о подозреваемых по делу Скрипалей

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Как заявила представитель офиса премьер-министра Терезы Мэй, Лондон по-прежнему убеждён, что «подозреваемые» по делу об отравлении в Солсбери являются офицерами российской военной разведки.
Представитель Мэй прокомментировала данные о подозреваемых по делу Скрипалей
  • РИА Новости

«Полиция и Королевская прокурорская служба идентифицировали этих двух человек как основных подозреваемых, они являются офицерами российской военной разведки, ГРУ, применившими незаконное химическое вещество на территории нашей страны», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что такая позиция имеет поддержку среди международных союзников Великобритании.

«Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, но реакция свелась к запутыванию вопроса и лжи», — добавила она.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль известны России.

По словам главы государства, они являются гражданскими лицами. 

В МИД России заявляли, что британская сторона отказалась предоставить какую бы то ни было информацию о «подозреваемых» по инциденту в Солсбери.

При этом в российском посольстве отметили, что не получали дополнительных запросов или материалов от Лондона после объявления имён подозреваемых.

Подробнее — в материале RT.

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