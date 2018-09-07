МИД России: Британия отказалась предоставить данные о подозреваемых по делу Скрипалей

Короткая ссылка
Великобритания отказалась предоставить России какую бы то ни было информацию о подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос RT.
МИД России: Британия отказалась предоставить данные о подозреваемых по делу Скрипалей
  • © Metroplitan Police handout via REUTERS
  • Reuters

«Вообще какие-либо данные британская сторона отказалась России предоставлять. Речь идёт не то что о дополнительных (данных. — RT), речь идёт о том, что, как только первые ласточки весной полетели из лондонского гнезда по всему миру с обвинениями России, мы тут же начали отправлять ноты, письма, запросы. Но после очередного залпа — уже с фотографиями, которые выдавались за доказательства, — я никак не могу понять: каким образом опубликованные фотографии являются доказательством? И доказательством чего?» — сказала она.

По её словам, российская сторона будет ждать данных о подозреваемых по инциденту в Солсбери от Интерпола.

«Это следует из логики того, что делает Великобритания. Видимо, следующий шаг — это обращение в Интерпол. Тогда, видимо, если они так и не предоставят России официальные данные, будем ждать их обращения в Интерпол и уже от Интерпола ждать те же самые отпечатки пальцев, данные и так далее», — добавила дипломат.

Ранее Захарова назвала примером дезинформации публикацию фотографий подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери. 

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить