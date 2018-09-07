МИД России: Британия отказалась предоставить данные о подозреваемых по делу Скрипалей

Великобритания отказалась предоставить России какую бы то ни было информацию о подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос RT.

«Вообще какие-либо данные британская сторона отказалась России предоставлять. Речь идёт не то что о дополнительных (данных. — RT), речь идёт о том, что, как только первые ласточки весной полетели из лондонского гнезда по всему миру с обвинениями России, мы тут же начали отправлять ноты, письма, запросы. Но после очередного залпа — уже с фотографиями, которые выдавались за доказательства, — я никак не могу понять: каким образом опубликованные фотографии являются доказательством? И доказательством чего?» — сказала она.

По её словам, российская сторона будет ждать данных о подозреваемых по инциденту в Солсбери от Интерпола.

«Это следует из логики того, что делает Великобритания. Видимо, следующий шаг — это обращение в Интерпол. Тогда, видимо, если они так и не предоставят России официальные данные, будем ждать их обращения в Интерпол и уже от Интерпола ждать те же самые отпечатки пальцев, данные и так далее», — добавила дипломат.

Ранее Захарова назвала примером дезинформации публикацию фотографий подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери.

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