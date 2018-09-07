Захарова назвала дезинформацией публикацию фотографий подозреваемых по делу Скрипалей

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Публикация фотографий и имён людей, которые якобы причастны к отравлению на территории Великобритании, является классическим примером дезинформации, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала дезинформацией публикацию фотографий подозреваемых по делу Скрипалей
  • РИА Новости

«Очередной выхлоп, который произошёл 5 сентября в Лондоне, очередная попытка привлечь внимание международного сообщества, и государств, и общественных организаций, и журналистов к этим фотографиям и выдать их за фотографии людей, имеющих отношение к российским государственным органам, — это классический пример дезинформации», — отметила она.

Ранее Лондон назвал имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери.

Ими оказались российские граждане — Александр Петров и Руслан Боширов.

RT ведёт прямую трансляцию.

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