Захарова назвала дезинформацией публикацию фотографий подозреваемых по делу Скрипалей
- РИА Новости
«Очередной выхлоп, который произошёл 5 сентября в Лондоне, очередная попытка привлечь внимание международного сообщества, и государств, и общественных организаций, и журналистов к этим фотографиям и выдать их за фотографии людей, имеющих отношение к российским государственным органам, — это классический пример дезинформации», — отметила она.
Ранее Лондон назвал имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери.
Ими оказались российские граждане — Александр Петров и Руслан Боширов.