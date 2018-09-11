Гутерреш заявил о необходимости избежать вооружённого конфликта в Идлибе

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости избежать вооружённого конфликта в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.

«Абсолютно необходимо избежать полномасштабного военного конфликта в Идлибе, который привёл бы к гуманитарному кошмару. Идлиб — это последняя зона деэскалации в Сирии, и она не должна превратиться в (место. — RT) кровавой бойни», — уточнил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает западных партнёров не «подменять понятия» в обсуждении ситуации в Идлибе, когда речь идёт об антитеррористической операции в регионе, а не «военных действиях».

Также из Центра по примирению враждующих сторон в САР передавали, что жители сирийского Идлиба сообщили о начале съёмок постановочной провокации с якобы применением химического оружия армией Сирии.

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