Гутерреш заявил о необходимости избежать вооружённого конфликта в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости избежать вооружённого конфликта в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.

«Абсолютно необходимо избежать полномасштабного военного конфликта в Идлибе, который привёл бы к гуманитарному кошмару. Идлиб — это последняя зона деэскалации в Сирии, и она не должна превратиться в (место. — RT) кровавой бойни», — уточнил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает западных партнёров не «подменять понятия» в обсуждении ситуации в Идлибе, когда речь идёт об антитеррористической операции в регионе, а не «военных действиях».

Также из Центра по примирению враждующих сторон в САР передавали, что жители сирийского Идлиба сообщили о начале съёмок постановочной провокации с якобы применением химического оружия армией Сирии.