Небензя призвал не подменять понятия при обсуждении антитеррористической операции в Идлибе

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Россия призывает западных партнёров не «подменять понятия» в обсуждении ситуации в сирийском Идлибе, когда речь идёт об антитеррористической операции в регионе, а не «военных действиях», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя призвал не подменять понятия при обсуждении антитеррористической операции в Идлибе
  • Reuters

«Сегодня нас многие спрашивали, просили раскрыть наши планы по Идлибу. Мы тоже хотели бы, чтобы коалиция поделилась с нами своими планами по Сирии», — заявил дипломат.

По его словам, планы западной коалиции в Сирии «не обнадёживают» российскую сторону.

«Мы слышим конкретные угрозы в адрес суверенного государства, заодно и России, кстати уже напрямую не связанные с возможным применением химического оружия», — отметил Небензя.

По его словам, в позиции западных партнёров России «появились нюансы».

«Предупреждения звучали уже в принципе о том, что сила против суверенного государства, Сирийской Арабской Республики, может быть применена не только в связи с предполагаемым применением химического оружия, но и в принципе если начнётся военная операция в Идлибе», — сказал постпред.

Он попросил коллег по Совету Безопасности «не подменять понятия».

«Мы говорим не о военной операции в Идлибе. Мы говорим об антитеррористической операции в Идлибе», — подытожил дипломат.

Ранее Небензя заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся в Сирии провокаций.

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