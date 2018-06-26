Елизавета II утвердила билль о брексите

Королева Великобритании Елизавета II утвердила билль о выходе страны из состава Европейского союза.

Отмечается, что документ обрёл силу закона.

«Я должен уведомить палату общин, что в соответствии с законом о королевском одобрении от 1967 года Её Величество даровала своё королевское согласие законопроекту о выходе Великобритании из ЕС», — цитирует Sputnik спикера нижней палаты британского парламента Джона Беркоу.

Применяться закон начнёт после выхода страны из ЕС 29 марта 2019 года.

В мае сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена предложить государствам — членам ЕС согласовать проект о втором переходном периоде после выхода страны из Европейского союза.