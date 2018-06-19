В Британии на Мэй подали жалобу за «введение в заблуждение» обещаниями по брекситу

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Заместитель председателя Лейбористской партии Великобритании Том Уотсон подал жалобу в Агентство по рекламным стандартам на премьер-министра Терезу Мэй за «введение в заблуждение» её заявлением о дополнительном финансировании Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) вследствие брексита.
В Британии на Мэй подали жалобу за «введение в заблуждение» обещаниями по брекситу
  • Reuters

По словам политика, Мэй пообещала к 2023 году значительную финансовую поддержку NHS в размере £20 млрд из «дивидендов брексита», полученных в результате прекращения выплат Европейскому союзу.

Обещания с формулировкой «дивиденды брексита» в лучшем случае «вводят в заблуждение, в худшем — становятся полным мифом», а подобными рекламными публикациями Мэй продвигает политическую программу, заявил член Лейбористской партии.

В мае сообщалось, что Тереза Мэй намерена предложить государствам — членам ЕС согласовать проект о втором переходном периоде после выхода страны из Европейского союза.

Переговоры по брекситу должны продлиться до ноября. Сам выход из ЕС планируется реализовать в марте 2019 года.

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