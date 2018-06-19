В Британии на Мэй подали жалобу за «введение в заблуждение» обещаниями по брекситу

Заместитель председателя Лейбористской партии Великобритании Том Уотсон подал жалобу в Агентство по рекламным стандартам на премьер-министра Терезу Мэй за «введение в заблуждение» её заявлением о дополнительном финансировании Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) вследствие брексита.

По словам политика, Мэй пообещала к 2023 году значительную финансовую поддержку NHS в размере £20 млрд из «дивидендов брексита», полученных в результате прекращения выплат Европейскому союзу.

Here's my letter to the ASA calling for an investigation into Theresa May's misleading advertising over "Brexit dividend" to fund NHS crisis. 👇 pic.twitter.com/Ni6T19sncM — Tom Watson (@tom_watson) 18 июня 2018 г.

Обещания с формулировкой «дивиденды брексита» в лучшем случае «вводят в заблуждение, в худшем — становятся полным мифом», а подобными рекламными публикациями Мэй продвигает политическую программу, заявил член Лейбористской партии.

В мае сообщалось, что Тереза Мэй намерена предложить государствам — членам ЕС согласовать проект о втором переходном периоде после выхода страны из Европейского союза.

Переговоры по брекситу должны продлиться до ноября. Сам выход из ЕС планируется реализовать в марте 2019 года.