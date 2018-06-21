Решившие остаться в Британии после брексита европейцы должны будут уплатить сбор

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Граждане ЕС должны будут предоставить сведения о себе и заплатить £65, чтобы остаться на территории Соединённого Королевства после брексита. Об этом сообщается на сайте Хоум Офиса.
Решившие остаться в Британии после брексита европейцы должны будут уплатить сбор
  • © Rob Pinney
  • globallookpress.com

Как отмечается, европейцы, срок проживания которых на территории Британии к 2020 году составит пять лет, смогут попросить о статусе постоянного резидента (settled status), который позволит им жить и работать на территории страны бессрочно.

Желающие остаться европейцы должны будут подтвердить свою личность, срок проживания в Британии и то, что они не совершали серьёзных преступлений.

Заявка на статус постоянного резидента будет стоить £65 для взрослых и £32,5 для детей до 16 лет.

Ранее стало известно, что участники переговоров по брекситу продвинулись по ряду вопросов, таких как таможня, НДС и сертифицирование товаров.

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