В ЕС заявили о прогрессе на переговорах по брекситу

Участники переговоров по брекситу продвинулись по ряду вопросов, таких как таможня, НДС и сертифицирование товаров.

Об этом сообщает RTE со ссылкой на представителя Евросоюза на переговорах по брекситу Мишеля Барнье.

Today marks a step forward in these negotiations - we have agreed a number of separation issues and the #UK has engaged on others. But we are not there yet: serious divergences remain on the backstop for NI/IE. More work clearly needed: https://t.co/w3Vw39w8Nr#Brexit — Michel Barnier (@MichelBarnier) 19 июня 2018 г.

При этом Барнье отметил наличие «серьёзных разногласий» по проблеме протокола о взаимоотношениях между Ирландией, которая остаётся в ЕС, и Северной Ирландией.

Как отмечается, ЕК и Великобритания обнародовали 19 июня совместное заявление о ходе переговоров.



Ранее члены палаты лордов поддержали внесение 15-й по счёту поправки в законопроект об отмене общеевропейского законодательства, согласно которой Соединённое Королевство должно продолжать придерживаться экологических стандартов ЕС после брексита.

Переговоры по брекситу должны продлиться до ноября. Сам выход из ЕС планируется реализовать в марте 2019 года.