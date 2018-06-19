В ЕС заявили о прогрессе на переговорах по брекситу

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Участники переговоров по брекситу продвинулись по ряду вопросов, таких как таможня, НДС и сертифицирование товаров.
В ЕС заявили о прогрессе на переговорах по брекситу
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Об этом сообщает RTE со ссылкой на представителя Евросоюза на переговорах по брекситу Мишеля Барнье. 

При этом Барнье отметил наличие «серьёзных разногласий» по проблеме протокола о взаимоотношениях между Ирландией, которая остаётся в ЕС, и Северной Ирландией.

Как отмечается, ЕК и Великобритания обнародовали 19 июня совместное заявление о ходе переговоров.

Ранее члены палаты лордов поддержали внесение 15-й по счёту поправки в законопроект об отмене общеевропейского законодательства, согласно которой Соединённое Королевство должно продолжать придерживаться экологических стандартов ЕС после брексита.

Переговоры по брекситу должны продлиться до ноября. Сам выход из ЕС планируется реализовать в марте 2019 года.

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