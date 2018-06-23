В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита

В Лондоне более 100 тыс. человек приняли участие в марше против выхода Великобритании из состава Евросоюза, сообщает Sky News.

На марш протеста в Лондоне собрались люди со всей Великобритании.

Марш состоялся ровно два года спустя после голосования о выходе Великобритании из ЕС.

Отмечается, что в нём приняли участие представители различных социальных слоёв, среди которых были те, кто ранее голосовал за выход из ЕС, но изменил своё мнение.

Ранее сообщалось, что граждане ЕС должны будут предоставить сведения о себе и заплатить £65, чтобы остаться на территории Соединённого Королевства после брексита.