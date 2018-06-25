СМИ сообщили о намерении Южной Кореи отменить артиллерийские стрельбы ради диалога с КНДР

Южная Корея намерена отменить регулярные военные учения с артиллерийскими стрельбами на приграничных с КНДР островах в Жёлтом море для реализации договорённостей межкорейского саммита о взаимном прекращении враждебных действий.

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на источники.

«Артиллерийские учения вблизи линий разграничения будут идти вразрез с Пханмунджомской декларацией», — отметил один из источников агентства.

19 июня стало известно, что США и Южная Корея отменили совместные учения. По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, манёвры не будут проводиться до тех пор, пока Пхеньян участвует в переговорном процессе.

Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась 27 апреля на границе между странами. Как отмечается, по итогам переговоров была принята совместная декларация. В частности, Пхеньян и Сеул договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал переговоры между КНДР и Южной Кореей.