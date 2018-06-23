В США сообщили о приостановке двух программ военных учений с Южной Кореей

Соединённые Штаты приостановили на неопредёленное время две программы военных учений по обмену и подготовке с Южной Кореей. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«В целях поддержки осуществления договорённостей на высшем уровне в Сингапуре и в рамках координации с нашим союзником — Республикой Корея, министр обороны Мэттис на неопределённый срок приостановил некоторые учения», — приводит заявление Fox News.

Ранее США и Южная Корея отменили совместные учения. По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, манёвры не будут проводиться до тех пор, пока Пхеньян участвует в переговорном процессе.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры политических исследований России и постсоветского пространства Института политики, права и социального развития МГГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил отмену Южной Кореей военных учений с США.