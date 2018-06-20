Южная Корея отменила военные учения ради дальнейшего диалога с КНДР
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- РИА Новости
Как отмечается, речь идёт о трёхдневных манёврах, которые должны были начаться на следующей неделе.
«Мы приняли решение отложить их. Мы рассмотрим варианты того, как провести их в самое подходящее время и наиболее оптимальным образом», — сказали в ведомстве.
Как подчёркивает телеканал, эти учения проводятся ежегодно с 1995 года под командованием Комитета начальников штабов ВС. До сих пор их начало никогда не переносилось.
Ранее США и Южная Корея отменили совместные учения. По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, манёвры не будут проводиться до тех пор, пока Пхеньян участвует в переговорном процессе.