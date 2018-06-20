Южная Корея отменила военные учения ради дальнейшего диалога с КНДР

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Южная Корея отменила проведение собственных военных учений для успешного продолжения диалога с КНДР, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на представителя Минобороны.
Южная Корея отменила военные учения ради дальнейшего диалога с КНДР
  • © U.S. Navy photo
  • РИА Новости

Как отмечается, речь идёт о трёхдневных манёврах, которые должны были начаться на следующей неделе. 

«Мы приняли решение отложить их. Мы рассмотрим варианты того, как провести их в самое подходящее время и наиболее оптимальным образом», — сказали в ведомстве.

Как подчёркивает телеканал, эти учения проводятся ежегодно с 1995 года под командованием Комитета начальников штабов ВС. До сих пор их начало никогда не переносилось.

Ранее США и Южная Корея отменили совместные учения. По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, манёвры не будут проводиться до тех пор, пока Пхеньян участвует в переговорном процессе.

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