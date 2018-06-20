Эксперт оценил отмену Южной Кореей военных учений с США

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Кандидат исторических наук, доцент кафедры политических исследований России и постсоветского пространства Института политики, права и социального развития МГГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил отмену Южной Кореей военных учений с США.
Эксперт оценил отмену Южной Кореей военных учений с США
  • © Reuters

По словам Шаповалова, это решение напрямую связано с переговорным процессом, который стартовал между КНДР и Соединёнными Штатами.

«Оно также объяснено и параллельным процессом между Северной и Южной Кореей», — отметил эксперт.

Как считает Шаповалов, именно иллюстрация того, что Вашингтон и Сеул готовы пойти на уступки и сотрудничать за столом переговоров, позитивно настраивает главу КНДР Ким Чен Ына и располагает его к дальнейшему сотрудничеству.

«Такая мера иллюстрирует добрую волю со стороны участников переговорного процесса и ответственность этих стран. Является сигналом того, что стремление к переговорам со стороны Южной Кореи и США не является простой декларацией», — пояснил он.

Ранее старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ, специалист по Северной и Южной Корее Ирина Ланцова в беседе с ФАН прокомментировала итоги саммита США и КНДР.

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