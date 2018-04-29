Глава разведки Южной Кореи обсудил с Абэ итоги межкорейского саммита

Глава Национального разведывательного управления Южной Кореи Со Хун провёл в Токио встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которой стороны обсудили итоги межкорейского саммита. Об этом сообщила администрация Южной Кореи.

«Глава Национального разведывательного управления Со Хун 29 апреля с 11:05 до 12:35 провёл встречу с премьер-министром Японии Абэ, он дал подробные разъяснения об итогах и оценке прошедшего 27 апреля межкорейского саммита, значении Пханмунджомской декларации, а также о направлениях дальнейшего движения», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал переговоры между КНДР и Южной Кореей.

Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась 27 апреля на границе между странами.

По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.