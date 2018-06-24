Постпред России в ЕС назвал возможное вступление Македонии в НАТО ошибкой
По его словам, российская сторона не возражает против расширения Европейского союза, так как каждое государство имеет право принимать суверенные решения, однако дальнейшее расширение НАТО, по его словам, — это «нечто иное».
«Расширение НАТО — это нечто иное. Это, по существу, попытка противостоять угрозам и вызовам XXI века средствами и механизмами века XX», — объяснил Чижов.
Российский постпред также заявил, что возможное расширение альянса может иметь последствия.
«Конечно, мы не будем сбрасывать ядерные бомбы... Как я сказал, каждая страна имеет право принимать решения и делать свои ошибки. Однако есть ошибки, которые имеют последствия», — заключил дипломат.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.
Договор открывает Скопье путь к членству в НАТО и ЕС.
Сотрудник Института всеобщей истории РАН доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с переименованием страны.