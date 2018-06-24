Постпред России в ЕС назвал возможное вступление Македонии в НАТО ошибкой

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Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов рассказал о негативных последствиях возможного вступления Македонии в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона не возражает против расширения Европейского союза, так как каждое государство имеет право принимать суверенные решения, однако дальнейшее расширение НАТО, по его словам, — это «нечто иное».

«Расширение НАТО — это нечто иное. Это, по существу, попытка противостоять угрозам и вызовам XXI века средствами и механизмами века XX», — объяснил Чижов.

Российский постпред также заявил, что возможное расширение альянса может иметь последствия.

«Конечно, мы не будем сбрасывать ядерные бомбы... Как я сказал, каждая страна имеет право принимать решения и делать свои ошибки. Однако есть ошибки, которые имеют последствия», — заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. 

Договор открывает Скопье путь к членству в НАТО и ЕС.

Сотрудник Института всеобщей истории РАН доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с переименованием страны.

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