Столтенберг заявил о возможности начала переговоров с Македонией о вступлении в НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности начала переговоров с Македонией о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение о старте диалога может быть принято в ходе июльского саммита альянса.

«Вы можете ожидать, что саммит НАТО предложит бывшей югославской республике Македонии начать переговоры о вступлении в НАТО, а затем, с учётом того, что соглашение между Скопье и Афинами будет завершено, также с учетом референдума в бывшей югославской республике Македонии, затем мы также сможем пригласить страну стать полноправным членом Североатлантического альянса», — уточнил Столтенберг.

Он также выразил надежду на то, что члены альянса в ходе саммита, а также граждане Македонии в ходе референдума примут решения в пользу вступления страны в НАТО.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. 

По данным агентства, договор открывает Скопье путь к членству в НАТО и ЕС.

Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с переименованием Македонии.

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