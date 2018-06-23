Помпео попросил Францию поддержать вступление Македонии в НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео призвал французского коллегу Жан-Ива Ле Дриана поддержать вступление Македонии в НАТО. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Госсекретарь Помпео призвал министра иностранных дел Франции Ле Дриана поддержать предложение НАТО о вступлении в альянс Македонии...» — говорится в сообщении.

Также он призвал главу МИД Франции поддержать переговоры по вступлению Македонии в Евросоюз после подписания соглашения о новом названии между Скопье и Афинами.

Кроме того, они обсудили «пути продвижения по Сирии» и итоги саммита США — КНДР в Сингапуре.

Ранее Помпео провёл встречу с министром иностранных дел Португалии, в ходе которой они обсудили увеличение расходов на оборону НАТО.