Помпео попросил Францию поддержать вступление Македонии в НАТО

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал французского коллегу Жан-Ива Ле Дриана поддержать вступление Македонии в НАТО. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
Помпео попросил Францию поддержать вступление Македонии в НАТО
  • ©POOL
  • Reuters

«Госсекретарь Помпео призвал министра иностранных дел Франции Ле Дриана поддержать предложение НАТО о вступлении в альянс Македонии...» — говорится в сообщении

Также он призвал главу МИД Франции поддержать переговоры по вступлению Македонии в Евросоюз после подписания соглашения о новом названии между Скопье и Афинами.

Кроме того, они обсудили «пути продвижения по Сирии» и итоги саммита США — КНДР в Сингапуре.

Ранее Помпео провёл встречу с министром иностранных дел Португалии, в ходе которой они обсудили увеличение расходов на оборону НАТО.

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