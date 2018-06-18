Лавров и Помпео обсудили урегулирование ситуации в Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео, в ходе которого была затронута ситуация в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.
Лавров и Помпео обсудили урегулирование ситуации в Сирии
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«В центре внимания была проблематика сирийского урегулирования на основе резолюции СБ ООН 2254, а также задачи консолидации усилий по решению проблем Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили аспекты отношений США и России, в том числе график политических контактов между странами.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В конце мая Помпео заявил Лаврову о стремлении Соединённых Штатов нормализовать отношения с Россией. 

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