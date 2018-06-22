Актриса Синтия Никсон назвала иммиграционную полицию США террористической организацией

Американская актриса и политик Синтия Никсон, известная своей ролью в сериале «Секс в большом городе», назвала иммиграционную и таможенную полицию США террористической организацией.

Об этом актриса написала в своём Twitter.

«Иммиграционная и таможенная полиция США — террористическая организация, а (американский лидер. — RT) Дональд Трамп является её эгоманиакальным главой», — отметила Никсон.

Ранее исполнительный директор организации Border Network for Human Rights Фернандо Гарсия заявил, что власти США не предоставляют сотрудникам правозащитных организаций доступ к палаткам на границе Соединённых Штатов и Мексики, где находятся дети нелегальных мексиканских мигрантов.

20 июня Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов.