Глава МИД Мексики поприветствовал решение США отказаться от разлучения семей нелегалов

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай поприветствовал подписание американским президентом Дональдом Трампом указа, прекращающего практику разлучения семей нелегальных иммигрантов, которые прибывают в страну.

Об этом он написал в Twitter.

Indudablemente es una buena noticia que el gobierno de EUA acabe con la cruel e inhumana separación de niños migrantes de sus padres. Sin embargo, el gobierno de México continuará, sin descanso, brindando protección consular a todos los niños y las niñas en situación vulnerable. — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) 20 июня 2018 г.

«Без сомнения, хорошая новость, что правительство США прекращает жестокое и бесчеловечное разлучение детей-мигрантов с их родителями. Тем не менее правительство Мексики продолжит без устали оказывать консульскую помощь всем детям, оказавшимся в сложной ситуации», — заявил дипломат.

Ранее Видегарай призвал власти Соединённых Штатов пересмотреть политику разделения семей нелегальных мигрантов на границе.

20 июня Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов.