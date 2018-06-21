Глава МИД Мексики поприветствовал решение США отказаться от разлучения семей нелегалов

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай поприветствовал подписание американским президентом Дональдом Трампом указа, прекращающего практику разлучения семей нелегальных иммигрантов, которые прибывают в страну.

Об этом он написал в Twitter.

«Без сомнения, хорошая новость, что правительство США прекращает жестокое и бесчеловечное разлучение детей-мигрантов с их родителями. Тем не менее правительство Мексики продолжит без устали оказывать консульскую помощь всем детям, оказавшимся в сложной ситуации», — заявил дипломат.

Ранее Видегарай призвал власти Соединённых Штатов пересмотреть политику разделения семей нелегальных мигрантов на границе.

20 июня Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить