Делегация из Мексики посетит США для обсуждения миграционной политики
Отмечается, что члены делегации намерены встретиться с законодателями США и представителями общественности, а также активистами из сферы прав человека.
«Мы постараемся изменить дела таким образом, чтобы семьи мигрантов не разделялись — мексиканских, центральноамериканских и южноамериканских... чтобы не позволить президенту (США Дональду. — RT) Трампу продолжить неуважительное, расистское, бесчеловечное и преступное отношение к детям», — рассказал член делегации сенатор Хосе Мария Тапия.
20 июня Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов.