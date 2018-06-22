Делегация из Мексики посетит США для обсуждения миграционной политики

Постоянная комиссия конгресса Мексики сформировала делегацию из пяти сенаторов и депутатов, который посетят США для обсуждения американской миграционной политики «нулевой терпимости», пишет Excelsior.

Отмечается, что члены делегации намерены встретиться с законодателями США и представителями общественности, а также активистами из сферы прав человека.

«Мы постараемся изменить дела таким образом, чтобы семьи мигрантов не разделялись — мексиканских, центральноамериканских и южноамериканских... чтобы не позволить президенту (США Дональду. — RT) Трампу продолжить неуважительное, расистское, бесчеловечное и преступное отношение к детям», — рассказал член делегации сенатор Хосе Мария Тапия.

20 июня Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов.