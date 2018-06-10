Политолог объяснил заявление лидеров G7 о «дестабилизирующем поведении» России

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал призыв лидеров стран «Большой семёрки» к России «прекратить дестабилизирующее поведение» в итоговом коммюнике саммита.

«В рамках этой встречи, которую уже можно назвать даже не G7, а «G6 + Трамп» все заявления, связанные с Россией, имеют традиционный церемониальный характер... Поскольку участникам нужно было найти единое мнение, в том числе по ряду других вопросов, они выбрали такую достаточно аккуратную форму, в которой выражены опасения, связанные с нашей страной. Это определённый реверанс той самой уже стремительно исчезающей позиции объединённого Запада», — пояснил он.

При этом Асафов напомнил, что на саммите также прозвучали слова о важности диалога с российской стороной в глобальных процессах.

«Необходимые моменты по обвинению России и освещению «российской угрозы» сделаны, но, с другой стороны, высказано осторожное желание сотрудничать, поскольку понятно, что большая часть государств, входящих в «G6 + Трамп» будут сотрудничать с нашей страной… Одновременно c мероприятием G7 проходит важнейший саммит ШОС. Все осознают, что это фактически альтернатива другого, не традиционно западного мира. Поэтому формулировка про «дестабилизирующее поведение» России в том числе связана и с этим, поскольку существует другой центр силы», — отметил политолог.

Ранее лидеры G7 призвали Россию отказаться от «дестабилизирующего поведения».