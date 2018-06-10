Подписавшие коммюнике лидеры G7 договорились не допустить появления у Ирана ядерного оружия

Лидеры стран-членов G7 договорились в итоговом коммюнике гарантировать недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

«Мы взяли на себя обязательства постоянно гарантировать, что иранская ядерная программа остаётся мирной», — говорится в документе.

Отмечается, что страны, подписавшие коммюнике, призвали Иран также отказаться от программы по разработке баллистических ракет.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп дал указание американским представителям на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике из-за разногласий с членами «семёрки» поводу торговых пошлин.

В мае госсекретарь Помпео подчеркнул, что американская сторона готова снять санкции с Ирана в случае смены курса Тегерана.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН оценил заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.