В МИД Ирана заявили о неуважении к иранской нации со стороны США

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Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что США пытаются говорить на «языке угроз» с иранскими властями и отказываются вести уважительный диалог.
В МИД Ирана заявили о неуважении к иранской нации со стороны США
  • © Ralph Peters
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

«Пока США не начнут говорить с уважением с великой древней и цивилизованной иранской нацией​​​... а не на языке угроз и санкций, каких-либо перспектив для диалога с США в какой бы то ни было сфере представить нельзя», — указал он.

Касеми отметил, что иранцы на протяжении всей своей истории показывали, что они не приемлют издевательств и угроз.

«Правительство США представляет собой «экономического террориста», который угрожает другим государствам и нациям, а также независимым компаниям с помощью своего санкционного инструментария», — добавил он.

8 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, добавив, что он намерен ввести санкции против Ирана.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН оценил заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.

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