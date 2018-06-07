Трамп рассказал о своей уверенности в эффективности санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что Иран будет вынужден поменять политику из-за вводимых американской стороной санкций.

Об этом сообщает РИА Новости.

Данное заявление он сделал во время своего выступления на встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Белом доме.

«Кстати, что касается Ирана, мы вводим в крайней степени действенные санкции. Они понимают это очень хорошо. Я думаю, что Иран уже не та страна. Я не думаю, что они рассматривают регион Средиземного моря в той же степени, что и два месяца назад, в этом большая разница», — сказал американский лидер.

8 мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, добавив, что намерен ввести санкции против Ирана.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН оценил заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.