Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

По словам Брутера, Тегеран не будет выходить из сделки, пока в ней остаётся Европа и пока Европа выполняет поставленные Ираном условия.

«Условия эти вполне выполнимые, и касаются они скорее соблюдения статус-кво, чем открытия каких-то новых позиций. Если европейский бизнес, опасаясь американских санкций, будет закрывать свои позиции в Иране, Тегеран, конечно, в сделке не останется. Во всяком случае, в перспективе», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия будет работать с партнёрами в Европе, чтобы минимизировать негативные последствия решения США выйти из иранской ядерной сделки.

Также ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН оценил заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.

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