В Кремле заявили, что Россия и Европа будут работать над обеспечением развития СВПД

Россия будет работать с партнёрами в Европе, чтобы минимизировать негативные последствия решения США выйти из иранской ядерной сделки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент вместе с нашими европейскими визави намерен напряжённо и совместно работать в целях минимизации негативных последствий от этих решений Соединённых Штатов Америки с тем, чтобы обеспечить жизнеспособность и дальнейшее развитие, по возможности, СВПД», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что Германия продолжит уважать СВПД по ядерной программе Ирана.

21 мая в Госдепартаменте заявили, что рассчитывают на поддержку европейских союзников США в вопросе новой стратегии по Ирану.