В Кремле заявили, что Россия и Европа будут работать над обеспечением развития СВПД
- Дмитрий Песков
- Reuters
«Президент вместе с нашими европейскими визави намерен напряжённо и совместно работать в целях минимизации негативных последствий от этих решений Соединённых Штатов Америки с тем, чтобы обеспечить жизнеспособность и дальнейшее развитие, по возможности, СВПД», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что Германия продолжит уважать СВПД по ядерной программе Ирана.
21 мая в Госдепартаменте заявили, что рассчитывают на поддержку европейских союзников США в вопросе новой стратегии по Ирану.