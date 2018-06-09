Роспотребнадзор предупредил о вспышке бактериальной инфекции во Франции

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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке бактериальной инфекции во Франции, причиной которой мог стать сыр реблошон. Об этом говорится на сайте ведомства.
Роспотребнадзор предупредил о вспышке бактериальной инфекции во Франции
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«14 детей госпитализированы с подозрением на инфекцию, вызванную кишечной палочкой (Е.coli 026) после употребления в пищу сыра реблошон из коровьего молока 45% жирности, не прошедшего пастеризацию», — указывается в сообщении.

По данным ведомства, позднее один из детей умер, остальные находятся под наблюдением врачей. 

«Окончательных выводов о том, что причиной заболевания детей является употребление в пищу сыра реблошон, нет, однако населению не рекомендовано давать детям сырое молоко и сыры, не прошедшие дополнительную обработку», — добавили в ведомстве.

Кроме того, Роспотребнадзор призвал россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

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