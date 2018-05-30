Свыше 18 тысяч человек с начала года заболели корью на Украине
В период с 21 по 27 мая корью на Украине заболели 1 344 тыс. человек, в том числе 812 детей. От вызванных заболеванием осложнений погибли девять человек — шестеро детей и трое взрослых.
Больше всего случаев заболеваемости зафиксировано во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
В Министерстве здравоохранения Украины обратили внимание на необходимость вакцинации и отметили, что более 980 тыс. доз вакцины от кори, краснухи и паротита доступны в областях.
Ранее в Краматорске зафиксировали вспышку кори.