Свыше 18 тысяч человек с начала года заболели корью на Украине

С начала 2018 года корью на Украине заболели 18 144 человека, в том числе 10 766 детей. Об этом передаёт Интерфакс-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.

В период с 21 по 27 мая корью на Украине заболели 1 344 тыс. человек, в том числе 812 детей. От вызванных заболеванием осложнений погибли девять человек — шестеро детей и трое взрослых.

Больше всего случаев заболеваемости зафиксировано во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

В Министерстве здравоохранения Украины обратили внимание на необходимость вакцинации и отметили, что более 980 тыс. доз вакцины от кори, краснухи и паротита доступны в областях.

Ранее в Краматорске зафиксировали вспышку кори.