В Краматорске зафиксировали вспышку кори

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В украинском городе Краматорске была зафиксирована вспышка кори.
В Краматорске зафиксировали вспышку кори
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечается, что с данным заболеванием госпитализированы восемь человек: один ребёнок и семеро взрослых, трое из которых — медицинские работники.

«10-летняя девочка заболела ещё на прошлой неделе и сегодня уже готовится к выписке из больницы, а вот семь взрослых в возрасте от 35 до 50 лет обратились в лечебное учреждение 21 мая. По клиническим признакам им установлен предварительный диагноз — «корь», — указывается в сообщении.

В настоящий момент ожидается лабораторное подтверждение установленных диагнозов.

8 мая сообщалось, что на Украине с начала 2018 года корью заболели более 13,8 тыс. человек.

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