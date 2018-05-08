На Украине с начала года корью заболели 13,8 тысячи человек

На Украине с начала 2018 года корью заболели более 13,8 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте украинского Минздрава.

«С начала года корью заболели 13 883 человека — 5603 взрослых и 8280 детей», — говорится в сообщении.

Также за это время от осложнений кори скончались восемь человек, в том числе шестеро детей и двое взрослых.

В марте стало известно, что число заболевших корью на Украине превысило 8 тыс.