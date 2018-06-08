Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью на Украине

Роспотребнадзор сообщил о распространении кори на Украине, которое началось летом 2017 года и активно продолжается в 2018 году.

Текст предупреждения опубликован на сайте ведомства.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что причиной распространения заболевания стал ограниченный доступ населения к качественным медицинским услугам, отсутствие нужного количества вакцины от кори в медучреждениях и неосведомлённость граждан об опасности болезни.

Все эти факторы привели к низкому охвату населения прививками против кори.

По заявлению Роспотребнадзора, опасная ситуация на Украине складывается и по другим заболеваниям, таким как дифтерия, коклюш и полиомиелит.

«Низкие охваты населения иммунизацией — детей и взрослых — создают риски распространения инфекционных заболеваний как внутри страны, так и на сопредельные территории», — говорится в тексте предупреждения.

Ведомство усиливает работу по иммунизации граждан России на приграничных территориях, а также не рекомендует посещать Украину без необходимых прививок.

Ранее на Украине запретили вакцину от кори из России.

С начала 2018 года более 18 тыс. человек заболели корью на Украине, более 10 тыс. из них — дети.