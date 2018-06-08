СМИ: Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса в Польше

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Более 40 человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса, грузовика и автомобиля в Польше. Об этом пишет Gazeta Krakowska.
СМИ: Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса в Польше
  • Reuters
  • © FAKTY RMF FM/MAREK WIOSLO/ via REUTERS

Как отмечается, школьники возвращались в Варшаву после поездки в Закопане.

По информации издания, пострадали 43 школьника и четверо взрослых. Четыре человека находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами перевернулся в Польше.

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