СМИ: Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса в Польше
Более 40 человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса, грузовика и автомобиля в Польше. Об этом пишет Gazeta Krakowska.
- Reuters
- © FAKTY RMF FM/MAREK WIOSLO/ via REUTERS
Как отмечается, школьники возвращались в Варшаву после поездки в Закопане.
По информации издания, пострадали 43 школьника и четверо взрослых. Четыре человека находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами перевернулся в Польше.
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