СМИ: Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса в Польше

Более 40 человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса, грузовика и автомобиля в Польше. Об этом пишет Gazeta Krakowska.

Reuters

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Как отмечается, школьники возвращались в Варшаву после поездки в Закопане. По информации издания, пострадали 43 школьника и четверо взрослых. Четыре человека находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами перевернулся в Польше.