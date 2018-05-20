СМИ сообщили о госпитализации Аббаса

Короткая ссылка
Палестинский лидер Махмуд Аббас был госпитализирован в связи с осложнением после перенесённой операции на ухе. Об этом сообщает израильская радиостанция KAN со ссылкой на генерального секретаря Организации освобождения Палестины Саиба Ариката.

По его словам, несмотря на госпитализацию, 83-летний Аббас чувствует себя «очень хорошо».

«Я был с ним, мы разговаривали и смеялись. Можете меня цитировать: президент в очень хорошем состоянии. Я думаю, что он останется в больнице до завтра или послезавтра», — уточнил Арикат.

Он также добавил, что причиной госпитализации стало воспаление, возникшее после операции.

Ранее стало известно, что Меланье Трамп, жене американского лидера Дональда Трампа, сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли.

Впоследствии сообщалось, что первая леди вернулась в Белый дом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных