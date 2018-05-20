СМИ сообщили о госпитализации Аббаса

Палестинский лидер Махмуд Аббас был госпитализирован в связи с осложнением после перенесённой операции на ухе. Об этом сообщает израильская радиостанция KAN со ссылкой на генерального секретаря Организации освобождения Палестины Саиба Ариката.

По его словам, несмотря на госпитализацию, 83-летний Аббас чувствует себя «очень хорошо».

«Я был с ним, мы разговаривали и смеялись. Можете меня цитировать: президент в очень хорошем состоянии. Я думаю, что он останется в больнице до завтра или послезавтра», — уточнил Арикат.

Он также добавил, что причиной госпитализации стало воспаление, возникшее после операции.

Ранее стало известно, что Меланье Трамп, жене американского лидера Дональда Трампа, сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли.

Впоследствии сообщалось, что первая леди вернулась в Белый дом.