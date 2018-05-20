Подозреваемый в стрельбе в школе Техаса вёл дневник с планами нападения

Димитриос Пагуртзис, подозреваемый в стрельбе в одной из школ американского штата Техас, вёл записи в своём компьютере и на смартфоне, в которых описывал план нападения.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на губернатора Техаса Грега Эбботта.

По его словам, в своих записях Пагуртзис планировал покончить с собой после нападения.

«Он сдался и признался, что у него не хватило смелости покончить с собой», — сказал губернатор.

Ранее семья подозреваемого в стрельбе в одной из школ американского штата Техас, выразила соболезнования в связи с гибелью десяти человек в результате инцидента.

18 мая в одной из школ Санта-Фе произошёл инцидент, связанный со стрельбой. Полицейские задержали стрелка.

По некоторым данным, в результате происшествия погибли 10 человек.