Полицейские задержали стрелка из школы в Техасе

Полицейские задержали злоумышленника, устроившего стрельбу в средней школе американского города Санта-Фе, штат Техас. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщает Associated Press.

В пресс-службе школы в Facebook добавили, что инцидент локализован. При этом есть данные о пострадавших.

Ранее стало известно, что в школе американского штата Техас произошла стрельба.