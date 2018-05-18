Полицейские задержали стрелка из школы в Техасе
Полицейские задержали злоумышленника, устроившего стрельбу в средней школе американского города Санта-Фе, штат Техас. В результате инцидента есть пострадавшие.
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
В пресс-службе школы в Facebook добавили, что инцидент локализован. При этом есть данные о пострадавших.
Ранее стало известно, что в школе американского штата Техас произошла стрельба.
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