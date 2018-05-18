В школе американского штата Техас произошла стрельба

В одной из школ американского города Галвестон, штат Техас, произошёл инцидент, связанный со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

«Сегодня утром в средней школе произошёл инцидент с участием вооружённого человека», — говорится в сообщении в Facebook. Отмечается, что близлежащие к учебному заведению районы заблокированы. Подробности инцидента пока неизвестны. Ранее в США военный вертолёт по ошибке сбросил на школу контейнер с боеприпасами.