В школе американского штата Техас произошла стрельба
В одной из школ американского города Галвестон, штат Техас, произошёл инцидент, связанный со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.
«Сегодня утром в средней школе произошёл инцидент с участием вооружённого человека», — говорится в сообщении в Facebook.
Отмечается, что близлежащие к учебному заведению районы заблокированы.
Подробности инцидента пока неизвестны.
Ранее в США военный вертолёт по ошибке сбросил на школу контейнер с боеприпасами.
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