В США военный вертолёт по ошибке сбросил на школу контейнер с боеприпасами

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В США военный вертолёт случайно сбросил на крышу школы контейнер с боеприпасами.
В США военный вертолёт по ошибке сбросил на школу контейнер с боеприпасами
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  • Reuters

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошёл в городе Эль-Пасо, штат Техас.

Причины произошедшего выясняются. Боеприпасы были собраны сотрудниками полиции и переданы военной базе.

Вертолёт вылетел с военной базы Форт Блисс.

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