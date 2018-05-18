В США военный вертолёт по ошибке сбросил на школу контейнер с боеприпасами

В США военный вертолёт случайно сбросил на крышу школы контейнер с боеприпасами.

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Reuters

Об этом сообщает Fox News. Отмечается, что инцидент произошёл в городе Эль-Пасо, штат Техас. Причины произошедшего выясняются. Боеприпасы были собраны сотрудниками полиции и переданы военной базе. Вертолёт вылетел с военной базы Форт Блисс.