В США военный вертолёт по ошибке сбросил на школу контейнер с боеприпасами
В США военный вертолёт случайно сбросил на крышу школы контейнер с боеприпасами.
- Архивное фото
- Reuters
Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Эль-Пасо, штат Техас.
Причины произошедшего выясняются. Боеприпасы были собраны сотрудниками полиции и переданы военной базе.
Вертолёт вылетел с военной базы Форт Блисс.
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