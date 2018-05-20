Семья подозреваемого в стрельбе в школе Техаса выразила соболезнования в связи с гибелью людей

Семья Димитриоса Пагуртзиса, подозреваемого в стрельбе в одной из школ американского штата Техас, выразила соболезнования в связи с гибелью десяти человек в результате инцидента.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на родственников Пагуртзиса. BREAKING: Texas school shooting suspect's family offers condolences to victims, says attack 'incompatible with the boy we love.' — The Associated Press (@AP) 19 мая 2018 г. По словам родственников, совершённая атака «несовместима с мальчиком, которого они любят». 18 мая в одной из школ Санта-Фе произошёл инцидент, связанный со стрельбой. Полицейские задержали стрелка. По некоторым данным, в результате происшествия погибли 10 человек.