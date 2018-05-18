СМИ: Число погибших при стрельбе в школе Техаса увеличилось до 10

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В результате стрельбы в школе города Санта-Фе в Техасе погибли 10 человек. Об этом сообщает MSNBC.
СМИ: Число погибших при стрельбе в школе Техаса увеличилось до 10
  • Reuters

«Девять учеников школы и один учитель были убиты в Техасе в результате стрельбы», — указывает телеканал.

Ранее власти подтвердили информацию о восьми погибших при стрельбе в школе Техаса.

18 мая в одной из школ Санта-Фе произошёл инцидент, связанный со стрельбой. Полицейские задержали стрелка.

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