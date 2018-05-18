СМИ: Число погибших при стрельбе в школе Техаса увеличилось до 10

В результате стрельбы в школе города Санта-Фе в Техасе погибли 10 человек. Об этом сообщает MSNBC.

Reuters

«Девять учеников школы и один учитель были убиты в Техасе в результате стрельбы», — указывает телеканал. BREAKING: 9 students and 1 teacher killed in Texas school mass shooting. pic.twitter.com/g75r0tLwWS — MSNBC (@MSNBC) 18 мая 2018 г. Ранее власти подтвердили информацию о восьми погибших при стрельбе в школе Техаса. 18 мая в одной из школ Санта-Фе произошёл инцидент, связанный со стрельбой. Полицейские задержали стрелка.