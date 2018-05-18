СМИ: Число погибших при стрельбе в школе Техаса увеличилось до 10
- Reuters
«Девять учеников школы и один учитель были убиты в Техасе в результате стрельбы», — указывает телеканал.
BREAKING: 9 students and 1 teacher killed in Texas school mass shooting. pic.twitter.com/g75r0tLwWS— MSNBC (@MSNBC) 18 мая 2018 г.
Ранее власти подтвердили информацию о восьми погибших при стрельбе в школе Техаса.
18 мая в одной из школ Санта-Фе произошёл инцидент, связанный со стрельбой. Полицейские задержали стрелка.