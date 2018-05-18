Власти подтвердили информацию о как минимум восьми погибших при стрельбе в школе Техаса

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В результате стрельбы в школе города Санта-Фе в Техасе погибли от восьми до десяти человек, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонзалез.
Власти подтвердили информацию о как минимум восьми погибших при стрельбе в школе Техаса
  • © Courtesy HCSO/Handout via REUTERS

Как передаёт Associated Press, Гонзалез отметил, что большинство погибших — учащиеся.

По его словам, по факту инцидента задержаны два человека. Предположительно, они также являются учащимися школы.

Ранее местные СМИ сообщили о восьми погибших в результате стрельбы.

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