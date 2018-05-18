Власти подтвердили информацию о как минимум восьми погибших при стрельбе в школе Техаса
В результате стрельбы в школе города Санта-Фе в Техасе погибли от восьми до десяти человек, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонзалез.
- © Courtesy HCSO/Handout via REUTERS
Как передаёт Associated Press, Гонзалез отметил, что большинство погибших — учащиеся.
По его словам, по факту инцидента задержаны два человека. Предположительно, они также являются учащимися школы.
Ранее местные СМИ сообщили о восьми погибших в результате стрельбы.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: