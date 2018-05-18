СМИ: При стрельбе в школе Техаса погибли восемь человек
По меньшей мере восемь учеников погибли в результате стрельбы в школе города Санта-Фе в Техасе, передаёт местный телеканал KHOU со ссылкой на источники.
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#breaking. Three separate law-enforcement sources confirm to @JRogalskiKHOU that at least eight students were killed this morning in the #santafehighschool shooting. #khou11pic.twitter.com/xpOdYwkg2o— Lauren Talarico (@KHOULauren) 18 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что в одной из школ Санта-Фе произошёл инцидент, связанный со стрельбой. Полицейские задержали стрелка.
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