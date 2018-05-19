В полиции назвали причину стрельбы у школы в Джорджии

Причиной стрельбы у школы в американском штате Джорджия стал спор, возникший на парковке после выпускного. Об этом сообщает телеканал WXIA-TV, входящий в сеть NBC, со ссылкой на представителя местной полиции.

По данным сотрудников правоохранительных органов, после того как школьный праздник завершился, гости и ученики образовательного учреждения начали разъезжаться по домам.

Отмечается, что из-за большого скопления людей на территории стоянки между некоторыми водителями возник спор, который закончился перестрелкой.

В результате произошедшего одна женщина погибла, ещё две пострадали.

Ранее сообщалось о стрельбе у школы американского штата Джорджия.

Также 18 мая стало известно, что 17-летний Димитриос Пагуртзис открыл стрельбу в школе американского штата Техас.

По последним данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере десять человек.