В полиции назвали причину стрельбы у школы в Джорджии
- Reuters
По данным сотрудников правоохранительных органов, после того как школьный праздник завершился, гости и ученики образовательного учреждения начали разъезжаться по домам.
Отмечается, что из-за большого скопления людей на территории стоянки между некоторыми водителями возник спор, который закончился перестрелкой.
В результате произошедшего одна женщина погибла, ещё две пострадали.
Ранее сообщалось о стрельбе у школы американского штата Джорджия.
Также 18 мая стало известно, что 17-летний Димитриос Пагуртзис открыл стрельбу в школе американского штата Техас.
По последним данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере десять человек.