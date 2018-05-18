Трамп прокомментировал стрельбу в школе Техаса
- Reuters
Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.
«Стрельба в школе Техаса. Первые отчёты о происшествии выглядят не очень хорошо. Да благословит всех Бог!» — отметил он.
School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что в одной из школ Санта-Фе произошёл инцидент, связанный со стрельбой. Полицейские задержали стрелка.
По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек.