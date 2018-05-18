Трамп прокомментировал стрельбу в школе Техаса

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу, которая произошла в одной из школ американского штата Техас.
Трамп прокомментировал стрельбу в школе Техаса
  • Reuters

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.

«Стрельба в школе Техаса. Первые отчёты о происшествии выглядят не очень хорошо. Да благословит всех Бог!» — отметил он.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Санта-Фе произошёл инцидент, связанный со стрельбой. Полицейские задержали стрелка.

По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек.

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