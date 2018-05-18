Губернатор Техаса подтвердил гибель 10 человек в результате стрельбы в школе
- Reuters
Об этом сообщает Fox News.
«С тяжёлым сердцем я подтверждаю, что на данный момент погибли десять человек и ещё десять были ранены», — сказал он.
.@GovAbbott: "It's with a very heavy heart that I can confirm that at this time there have been 10 lives that have been lost and another 10 that have been wounded." pic.twitter.com/ihgS1WVNex— Fox News (@FoxNews) 18 мая 2018 г.
18 мая в одной из школ Санта-Фе произошёл инцидент, связанный со стрельбой. Полицейские задержали стрелка.
СМИ сообщали, что в результате происшествия погибли 10 человек.
Позднее стало известно, что сотрудники полиции установили личность молодого человека, подозреваемого в стрельбе.