Губернатор Техаса подтвердил гибель 10 человек в результате стрельбы в школе

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Губернатор американского штата Техас Грег Эббот подтвердил данные о том, что в результате стрельбы в школе города Санта-Фе погибли 10 человек и ещё 10 пострадали.
Губернатор Техаса подтвердил гибель 10 человек в результате стрельбы в школе
  • Reuters

Об этом сообщает Fox News.

«С тяжёлым сердцем я подтверждаю, что на данный момент погибли десять человек и ещё десять были ранены», — сказал он.

18 мая в одной из школ Санта-Фе произошёл инцидент, связанный со стрельбой. Полицейские задержали стрелка.

СМИ сообщали, что в результате происшествия погибли 10 человек.

Позднее стало известно, что сотрудники полиции установили личность молодого человека, подозреваемого в стрельбе.

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