Губернатор Техаса подтвердил гибель 10 человек в результате стрельбы в школе

Губернатор американского штата Техас Грег Эббот подтвердил данные о том, что в результате стрельбы в школе города Санта-Фе погибли 10 человек и ещё 10 пострадали.

Об этом сообщает Fox News.

«С тяжёлым сердцем я подтверждаю, что на данный момент погибли десять человек и ещё десять были ранены», — сказал он.

.@GovAbbott: "It's with a very heavy heart that I can confirm that at this time there have been 10 lives that have been lost and another 10 that have been wounded." pic.twitter.com/ihgS1WVNex — Fox News (@FoxNews) 18 мая 2018 г.

18 мая в одной из школ Санта-Фе произошёл инцидент, связанный со стрельбой. Полицейские задержали стрелка.

СМИ сообщали, что в результате происшествия погибли 10 человек.

Позднее стало известно, что сотрудники полиции установили личность молодого человека, подозреваемого в стрельбе.