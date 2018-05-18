Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в школе Техаса

Правоохранительные органы США идентифицировали молодого человека, которого подозревают в стрельбе в школе американского штата Техас.

Об этом сообщает Associated Press.

«Правоохранительные органы идентифицировали человека, находящегося под стражей по подозрению в стрельбе в школе Техаса. Им является 17-летний Димитриос Пагуртзис», — пишет агентство.

BREAKING: Law enforcement official identifies person in custody in Texas school shooting as 17-year-old Dimitrios Pagourtzis. — The Associated Press (@AP) 18 мая 2018 г.

18 мая в одной из школ Санта-Фе произошёл инцидент, связанный со стрельбой. Полицейские задержали стрелка.

По некоторым данным, в результате происшествия погибли 10 человек.