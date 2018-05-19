«Национальный позор»: что известно о стрельбе в техасской школе

Десять человек стали жертвами стрельбы в школе города Санта-Фе в штате Техас. Ещё десять получили ранения различной степени тяжести. Полиция задержала стрелка — 17-летнего ученика школы Димитриоса Пагуртзиса. Ему уже предъявлены обвинения. Сообщается, что для совершения преступления стрелок использовал ружьё и револьвер, которые он взял у своего отца. Отмечается также, что правоохранители обнаружили дома и в машине у задержанного взрывные устройства и «коктейли Молотова». В знак уважения к жертвам трагедии президент Соединённых Штатов Дональд Трамп распорядился приспустить флаги над всеми правительственными зданиями и другими государственными объектами в США и за рубежом. В свою очередь, Хиллари Клинтон назвала ситуацию со стрельбой в школах национальным позором.

По меньшей мере десять человек погибли и ещё десять получили ранения в результате стрельбы в школе города Санта-Фе в штате Техас. Такие данные в ходе специальной пресс-конференции сообщил губернатор штата Грег Эббот.

«С тяжёлым сердцем я подтверждаю, что на данный момент погибли десять человек и ещё десять человек ранены», — заявил губернатор.

По данным MSNBC, среди погибших — девять учеников и преподаватель школы.

Инцидент произошёл в пятницу, 18 мая, около 07:30—07:45 по местному времени (15:30—15:45 мск). Сообщается, что 17-летний ученик школы открыл стрельбу в классе искусств. Его задержали на месте преступления. Полиция поймала ещё одного «представляющего интерес для следствия» человека, предположительно, тоже школьника. Сейчас его допрашивают.

Стрелком оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис. Его мотивы пока неизвестны. Стрелку уже предъявлено обвинение в убийстве. Он заключён под стражу без права выйти на свободу под залог. Шериф округа Харрис Эд Гонсалес не исключил, что впоследствии Пагуртзису могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

По словам губернатора Техаса Грега Эббота, для совершения преступления стрелок использовал ружьё и револьвер калибра .38, которые он взял у своего отца. Отмечается, что это оружие было ранее легально куплено.

Губернатор добавил, что правоохранители обнаружили дома и в машине у задержанного «коктейли Молотова» и взрывные устройства.

Отмечается, что изначально Пагуртзис собирался покончить с собой, но в итоге сдался полиции.

По словам шерифа окружного отдела полиции Уолтера Брауна, по меньшей мере шесть человек, включая одного полицейского, были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

Также сообщалось об обнаружении в школе и её окрестностях взрывных устройств, обезвреживанием которых занимаются сапёры.

«Предполагаемые взрывные устройства найдены в школе и рядом со школьным общежитием. Правоохранительные органы занимаются их обезвреживанием», — сообщили в администрации образовательного округа.

По данным телеканала АВС13, перед инцидентом в здании сработала пожарная сигнализация, ученики вышли из классов, после чего началась стрельба.

«Был обычный учебный день, мы просто сидели там, занимаясь на первом уроке, а затем внезапно раздался звук пожарной тревоги, — рассказала CNN студентка Анжелика Мартинес. — Поэтому, следуя процедурам пожарных учений, мы вышли на улицу и стояли там. Но не прошло и пяти минут, как мы услышали выстрелы и побежали».

Ещё один учащийся рассказал телеканалу ABC13, что его друг включил пожарную сигнализацию после того, как увидел стрелка с пистолетом.

Генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что американские власти пока не располагают информацией о пострадавших при инциденте россиянах.

«Мы получили реакцию от властей, что в настоящий момент у них нет информации о каких-то пострадавших иностранцах, в том числе российских гражданах», — цитирует Писарева РИА Новости.

Свои соболезнования пострадавшим и близким погибших направил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Мы скорбим о трагической гибели людей и посылаем нашу поддержку и любовь всем пострадавшим от этого ужасного нападения в Техасе: ученикам, семьям, преподавателям и персоналу школы Санта-Фе. Мы с вами в этот трагический час, и мы всегда будем с вами», — заявил Трамп.

We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever... pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2018 г.

Глава Белого дома также распорядился приспустить флаги над Белым домом и прочими правительственными зданиями в США и за рубежом, фактически объявив пятидневный национальный траур.

«В знак уважения к жертвам... я приказываю приспустить флаг США над Белым домом, над всеми правительственными зданиями и территориями, над всеми военными объектами, военно-морскими станциями и судами на территории округа Колумбия, по всем Соединённым Штатам, их территориям и владениям до заката 22 мая 2018 года», — говорится в распространённом сообщении Белого дома.

Флаги также надлежит приспустить во всех посольствах, консульствах и других объектах США за рубежом, включая все военные объекты и военно-морские суда и станции.

В то же время бывший госсекретарь США и соперник Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон назвала национальным позором ситуацию со стрельбой в учебных заведениях и призвала изменить законодательство.

«Каждый день, когда мы неспособны бороться с насилием с применением оружия, мы подводим наших детей. Сегодняшний день должен стать днём переоценки ценностей по всей Америке, и эта переоценка ценностей должна сопровождаться принятием законов, чтобы начать бороться с этим национальным позором», — написала Клинтон.

Every day that we fail to act on gun violence, we are failing our children. This should be a day for soul searching across America - and that soul searching should be matched with legislating to begin dealing with this national shame. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 18 мая 2018 г.

Последнее массовое убийство в американской школе произошло три месяца назад — 14 февраля. 19-летний Николас Якоб Круз пришёл в свою бывшую школу в городе Паркленд во Флориде и открыл огонь по учащимся из полуавтоматической винтовки. Тогда жертвами стали 17 человек, ещё 14 получили ранения различной степени тяжести. После этой трагедии по территории США прокатилась волна протестов, а также в очередной раз встал вопрос ужесточения оружейного законодательства.